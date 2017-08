Certaldo, una giornata gratuita dedicata allo sport con "Parco libera tutti"

Il 2 settembre prende il via il percorso di co-progettazione partecipata "Parco Libera Tutti" un evento gratuito ed aperto a tutti che si svolgerà dalle ore 16 alle ore 21 nell'area verde situata tra la scuola elementare Carducci e il Palasport da un lato, via Fratelli Cervi e Via di Canonica dall'altro.

Il programma di sabato

Oltre 25 le iniziative che si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 21 di sabato 2 settembre.

Alle ore 16.30 e alle 18.30 vanno in scena gli SKETCH TEATRALI, a cura della Misericordia, con i ragazzi richiedenti asilo, sempre alle 16.30 l'incontro aperto “genitorialità ed emozioni” a cura dell'associazione Papà Gambalunga.

Alle 17.00 iniziano le letture per bambini a cura di Nati per Leggere

Alle 17.30 si prosegue con l'apertura del percorso di coprogettazione durante il qualche interverranno l'associazione Narrazioni Urbane, l'Amministrazione e saranno presenti come ospiti i Camminatori Folli (promotori di un parco inclusivo a Livorno)

Alle 18.30, per i più sportivi, ci sarà la partita di calcio sociale aperta a tutti, dai 10 ai 90 anni d'età, a cura della cooperativa Il Piccolo Principe e cooperativa Colori

Alle 19.00 prende forma lo spettacolo per bambini “A caccia con l'orso” a cura dei genitori dell'Asilo Nido Arcobaleno

Alle 20.00 yoga al tramonto.

Per tutta la serata, altre iniziative scandiranno il pomeriggio: la fattoria didattica a cura dell'associazione Cetra, una passeggiata per riconoscere piante ed essenze e imparare a preparare uno zaino da escursione a cura dell'associazione Anthos, giochi per i piccoli con Elitropia con i Rioni di Città, la performance interattiva “io metto dentro e voi?” a cura dell'artista Gloria Campriani, il laboratorio di origami e immagine a cura dell'associazione per la promozione degli scambi interculturali, musica a cura del Consiglio dei Giovani, Certaldo inclusiva a cura del C.R.I. Certaldo, attività ludico-motorie per i bambini da 1 a 6 anni a cura di Muovime e Isola di Bau, belly e baby painting, spazio bimbi e babywearing a cura dell'associazione Muovime, Pet Therapy quando l'amore di un animale fa bene al cuore a cura dell'Isola di Bau, Certaldo inclusiva a cura della Prociv Certaldo, letture animate “Il piccolo seme” a cura della cooperativa Arca Infanzia, esposizione di oggetti realizzati con materiale di recupero dal centro di socializzazione a cura della cooperativa Arca Sociale, il diario di viaggio “Guatemala” a cura della cooperativa Arca Internazionale, l'asta dei lavori realizzati dagli ospiti del centro “I Tigli” a cura della cooperativa Minerva A.I.M.A e Auser, dimostrazioni di vecchi mestieri, il gioco dello schiaccianoci e orti in cassetta “La conoscenza del passato aiuta l'inclusione” a cura di SPI-CGIL e Auser e la vendita di verdure bio a cura dell'associazione genitori dei ragazzi della casa di Ventignano e cooperativa Sinergic@.

Durante la serata sarà illustrato il percorso di partecipazione, resi noti gli appuntamenti, le tematiche, e sarà possibile iscriversi.

Sarà anche presente un punto di ristoro a cura della Prociv Certaldo e associazione Fatamorgana e l'aperitivo con i ragazzi del progetto “la mente serve a tavola” a cura della cooperativa Minerva.

Il punto ristoro è offerto da Associazione Fatamorgana, Pasticceria Marconcini,Pizzeria Il Parco, Pizzeria Boccaccio, Panificio Pampaloni, Forno Moderno, Panificio Catullo.

