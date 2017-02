Paolo Hendel al teatro Puccini

Paolo Hendel torna all'originaria vocazione teatrale per dedicarsi con entusiasmo a un progetto comico e drammaturgico scritto a sei mani con Gioele Dix, che ne firma la regia e Marco Vicari.

"Fuga da via Pigafetta" è una commedia molto divertente e originale, ambientata in un'immaginaria Italia del futuro in cui la tecnologia svela tutte le sue derive (tragi) comiche. Paolo Hendel interpreta il signor Nestlé Monsanto Mitsubishi (in questo futuro ognuno porterà un nome sponsorizzato), che vive solo insieme ad Al, un sofisticato sistema operativo che gestisce in domotico tutta la sua casa, un po' scassato e brontolone come lui, visto che è settato in modalità alter-ego. In questa pacifica routine, fatta di spassose discussioni con Al ed elucubrazioni sul mondo che va in rovina, tra la serra domestica in cui coltiva organi di ricambio e una cena a base di croccanti cavallette, irrompe la figlia Carlotta e gli cambierà la vita. Fuga da via Pigafetta rivela un Hendel diverso e inatteso, ma lo spettatore ritroverà anche l'Hendel delle origini, con i guizzi surreali che l'hanno reso noto e speciale.