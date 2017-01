Panariello, Conti e Pieraccioni tornano al Mandela Forum ad aprile

Prosegue il successo straordinario de "Il Tour", lo spettacolo degli amici da sempre Giorgio Pananierllo, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni che sta collezionando un sold out dopo l’altro per un totale di oltre 80.000 spettatori.

A grande richiesta, si aggiungono 2 nuove date al tour primaverile.

L’1 e il 2 aprile, infatti, lo spettacolo tornerà al Mandela Forum di Firenze dove è in scena fino al 7 febbraio.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dal 5 gennaio su Ticketone e nelle prevendite abituali Fepgroup.It e BitConcerti.it.

Con queste due nuove tappe di aprile diventano 16 gli spettacoli del trio nel capoluogo toscano dall’inizio de "Il Tour".

Oltre alla doppia di Firenze, ecco gli altri appuntamenti in primavera: il 12 marzo al Pala Alpitour di Torino, il 17 marzo alla Kioene Arena di Padova, il 18 marzo al Mediolanum Forum di Assago – Milano, il 24 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), il 25 marzo al Modigliani Forum di Livorno.

Il Tour è uno spettacolo a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano per un varietà unico che vede Panariello, Conti e Pieraccioni insieme di nuovo sul palco, a oltre vent'anni di distanza dal loro debutto per uno spettacolo inedito ricco di sorprese e di emozioni e che li vedrà coinvolti in sketch divertenti con uno sguardo sempre rivolto all’attualità.