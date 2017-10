"Un Pallone per la Vita" alla Fiera di Scandicci

Un Pallone per la Vita. Sabato 14 ottobre 2017 alle ore 15.00, presso lo Stadio Turri di Scandicci si giocherà una partita di beneficenza tra la squadra delle Pantere Viola con l'eccezionale partecipazione di alcune Glorie Viola e la Tigri Scandicci che vedrà scendere in campo una selezione mista di protagonisti della vita economica, culturale, sportiva e politica di Scandicci.

Ingresso: 5 euro.



A seguire, alle ore 15.45 ci sarà il I° torneo "Fiera di Scandicci" tra le giovanili (anno 2007) delle società: A.C.F. Fiorentina, Empoli F.C., C.S. Scandicci calcio, U.S. Sprting Arno, U.S.D. Casellina e U.P. Isolotto.



Il pomeriggio di sport e solidarietà finalizzato alla raccolta fondi per Associazione Tumori Toscana ATT è patrocinato dal Comune di Scandicci.



Info: Paola Neri 335686211