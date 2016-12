Palio di Fucecchio, ecco le date per le "corse di Primavera"

Per la prossima stagione le corse si disputeranno domenica 2 e domenica 30 aprile. La scelta è scaturita a seguito dell’accordo che il Cda ha trovato con l’impianto di Pian delle Fornaci, nel senese, dove in passato spesso si è corso nelle stesse date di Fucecchio creando di fatto una sovrapposizione nociva per entrambe le manifestazioni.

Quest’anno a Pian delle Fornaci si correrà nel mese di marzo e quindi appassionati e addetti ai lavori, anche quelli provenienti dagli altri palii come Ferrara, Asti e Legnano, potranno assistere sia a queste corse che a quelle di Fucecchio incrementando il pubblico sugli spalti e visionando un numero maggiore di cavalli. Si tratta di un risultato molto importante in coinsiderazione del fatto che anche quest’anno, per l’ultima stagione, il Palio di Fucecchio si disputerà la penultima domenica di maggio e non a giugno, come invece avverrà dall’edizione 2018.

Sempre al fine di una migliore organizzazione e promozione dell’evento, nei giorni scorsi il presidente dell’associazione Palio delle Contrade di Fucecchio Massimo Billi e l’assessore al palio Daniele Cei hanno incontrato a Siena l’associazione dei proprietari dei cavalli per presentare le scelte del Cda sia sulle corse di primavera che sul prossimo palio. Per quanto riguarda il palio, il Cda presieduto da Billi prevede e anche di ritoccare leggermente i premi grazie al contributo delle contrade che si sono impegnate, insieme all’associazione palio, per individuare strategie che consentano di avere uno spettacolo e una corsa ancora più bella.