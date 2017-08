Palio delle Contrade e giostra della Stella di Bagno a Ripoli

La 38a edizione del Palio di Bagno a Ripoli, organizzato dall'Associazione Palio delle Contrade - Giostra della Stella, entra nel vivo con un programma di iniziative fino al 30 settembre, con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

Di seguito, il programma della settimana dal 1° al 10 settembre

Tutti i giorni (salvo diversa indicazione): ore 17, Apertura “I' BARroccio” - ore 19.45 Apertura Ristorante Pizzeria

Venerdì 1° settembre: ore 17, Apertura “I' BARroccio” - ore 19.45 Apertura Ristorante Pizzeria; “Le radici storiche del Palio” - Michele Turchi e Fabio Del Bravo

Sabato 2 settembre: ore 17, Apertura “I' BARroccio” e aperitivo - ore 19.45 Apertura Ristorante Pizzeria

Domenica 3 settembre: ore 20.30 Cena Propiziatoria

Lunedì 4 settembre: ore 17, Apertura “I' BARroccio” - ore 19.45 Apertura Ristorante Pizzeria, tavola rotonda “La questione migranti fra soccorso e integrazione”, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Bagno a Ripoli

Martedi 5 settembre: ore 17, Apertura “I' BARroccio” - ore 19.45 Apertura Ristorante Pizzeria; ore 22, Anello della Giostra – Prove generali del corteo storico del “Palio delle Contrade”

Mercoledì 6 settembre: ore 20: Cena ad invito “Aspettando il Palio”; ore 21.30: Presentazione del XXXVIII° Palio delle Contrade, opera dell'artista Cristiano Batacchi

Giovedì 7 settembre: ore 17, Apertura “I' BARroccio” - ore 19.45 Apertura Ristorante Pizzeria; dalle 17, Laboratorio delle Rificolone; ore 22, Anello della Giostra, “Provaccia” - Prove ufficiali della Giostra della Stella con i cavalli e i cavalieri del Palio delle Contrade

Venerdì 8 settembre: ore 17, Apertura “I' BARroccio” e aperitivo- ore 19.45 Apertura Ristorante Pizzeria

Sabato 9 settembre: dalle ore 19, Aperitivo aspettando il Palio

Domenica 10 settembre: ore 10, Apertura del chioschino “I' BARroccio”; ore 10-23, “Artigiani e non solo al Palio”; ore 15, Concentramento degli atleti presso il giardino “I Ponti” di Bagno a Ripoli; ore 15.30, Benedizione del Palio e degli atleti nell'Anello della Giostra della Stella; ore 16,Inizio gare: tiro alla fune 1° manche, Corsa con l'uovo, Tiro alla fune 2° manche, Corsa con i sacchi, Tiro alla fune 3° manche. Lungo la via Roma: Corsa con i cerchi e Corsa con i barrocci; ore 18.30, Apertura Ristorante Pizzeria (servizio self service); ore 20.30, Sfilata del Corteo Storico del Palio con la partecipazione dei musici e sbandieratori del Palio e dei Gruppi Ospiti (partenza da via Bocci, via Roma, via Procacci, piazza della Vittoria, via Pizzi. Ingresso del Corteo Storico nell'Anello della Giostra della Stella. Esecuzione degli inni ufficiali da parte della Filarmonica Cherubini. Lettura della grida da parte dell'araldo alla presenza del Podestà Francesco Casini. Esibizione dei Musici e degli Sbandieratori del Palio. Svolgimento della Giostra della Stella; ore 23, Premiazione dei cavalieri e proclamazione della Contrada vincitrice.

In caso di maltempo, la manifestazione di domenica 10 settembre sarà rinviata a sabato 16 settembre.

Informazioni: cell. 339 5971810; mail info@giostradellastella.it; Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20.