"Paesi al di là del mare" al Teatro delle Spiagge

Domenica 5 febbraio ore 16.30 Compagnia Teatri d'Imbarco / Archètipo presentano Paesi al di là del mare uno spettacolo di e con Patrizia Mazzoni e Miriam Bardini. Questa è la storia di un viaggio per mare, un viaggio di sola andata, un viaggio sulle rotte del sogno e della speranza, attraverso incertezze e paure.Questa è la storia di un uomo che guarda il mare e pensa a colui che arriverà da là, come lo accoglierà? Prova e mettersi nei suoi panni, e, si chiede: come vorrei essere accolto? Storie per cercare fortuna e felicità, e trovare saggezza e libertà. Storie di magici incontri, storie di case e paesi, storie di mari in tempesta e di terre promesse. Lo spettacolo alterna la narrazione di diari di viaggio di migranti con l'evocazione del viaggio simbolico nell'immaginario fiabesco. Sullo sfondo delle narrazioni, affiorano i motivi fondanti della Dichiarazione dei Diritti Umani. Età consigliata: dagli 8 anni. Prenotazioni: 055310230/3294187925/info@teatridimbarco.it/posta fb pagina Teatro delle Spiagge