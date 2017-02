“Otto marzo” alla Galleria d'Arte Mentana

La galleria Mentana di Firenze presenta un'interessantissima mostra che, indagando il racconto del lavoro femminile nell'arte, racconta le geografie di un mondo interiore e di un impegno che nel tempo e nella storia dell'arte spesso è stato trascurato. Le artiste invitate hanno prodotto delle opere che potessero dare una chiara idea della loro consapevolezza dell'essere donna interprete della propria specificità stilistica sino a descrivere il mondo al femminile, influenzato dai ricordi atavici della sofferenza e della sopportazione: poesia e dramma del raccontare la vita. Questa esposizione è un viaggio nello specifico modo del loro esprimersi che, di solito, trova origine nell'Io o nella particolarità di ciascun singolo mondo. Le donne, che appaiono quasi misteriose nel modo in cui affrontano la vita e vivono i sentimenti, hanno aspetti magici che consentono loro di fare le cose con amore e passionalità: come avviene con la loro arte che, nelle opere in mostra, raggiunge livelli molto elevati. In questa esposizione si vivono, infatti, atmosfere che riportano a volontà e capacità tecniche straordinarie e affascinanti. Nelle opere che rappresentano queste artiste, spesso anche mogli e madri, c'è il mondo femminile caratterizzato da una particolare sensibilità che si evidenzia nelle armonie di linee che inseguono le emozioni e la percezione del mondo circostante. Questa volta nella galleria c'è il racconto di artiste che vivono l'arte con amore e professionalità. Narrazioni di donne capaci di superare tutti i condizionamenti grazie al loro valore, che è maggiormente apprezzabile perché espressione di nobili aspetti artistici non disgiunti da sacrificio e volontà di fare. Le opere in questa mostra parlano di consapevolezza e autostima, di volontà di affermazione per esprimere la ricchezza variegata di realtà e sensibilità che guidano le donne nell'arte e nella vita. ARTISTE PRESENTI IN MOSTRA: ANNIE GHERI FRANCESCA COLI ANGELA AUDIBERT BELTRAMO BIANCA VIVARELLI IDA COPPINI ANNA CECCHETTI MARGARET KARAPETIAN MICHELA GORETTI OLGA MATTIOLI DUHITA SAMAIYAR SERENELLA CHIMIENTI PAOLA NERI EMILIA MANIACI AUDREY TRAINI XIMENA CARRAMINANA FRANCESCA GUETTA ALENA APPEL MARGHERITA BIONDI Sarà occasione per festeggiare insieme questo particolare giorno. E'gradita la partecipazione del pubblico maschile. Orari: 11 :00 -13:00 / 16:00 -19:30, Domenica e Lunedì su appuntamento