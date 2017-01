"Un'opera da tre soldi" al Teatro del Borgo

Il Teatro del Borgo è lieto di presentare una serata di prosa davvero speciale. La compagnia teatrale "La macchina volante", diretta da Dimitri Frosali, andrà in scena con "Un'opera da tre soldi", una libera interpretazione della famosa e sempre attuale Opera da Tre Soldi di Bertold Brecht. Verrà proposta al pubblico una cruda rappresentazione dei caratteri più veri e scomodi della società, divertimento e amara consapevolezza si intrecceranno tra loro, così come il canto tra le parole. Su tutto su una martellante domanda di fondo: cos'è che spinge veramente gli uomini a muoversi in questo mo(n)do? In una chiave di lettura che, forse, neanche lo stesso Brecht si sarebbe aspettato... Prenotazione consigliata. Invia una e-mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it o un sms al 320 0371496 o 338 3533674