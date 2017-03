Dall’opera di Mozart Il Flauto magico: La Piramide di Luce all'Opera di Firenze

Un flauto magico che, se suonato, guida un ragazzo lungo le strade del mondo: bello no? La musica come strumento per viaggiare, conoscere, crescere, e donare agli uomini gioia e felicità. Mozart, il genio. Forse era lui il giovane che cercava, fra il buio e la luce di questa fantastica avventura, la strada per l’amore. E così anche Tamino, fra serpenti, mostri, foreste incantante e prove da superare, cerca la sua strada, la sua vita futura, la donna da amare, Pamina. Ma non è finita. Nell’intricata storia ci sono anche una Regina della notte che terrorizza persino il buio e un Signore della luce che non è quello che sembra. Acqua, fuoco, silenzio, lucchetti, personaggi piumati bugiardi e strampalati, porte, vento, uccelli, pesci, risate e carillon. Impossibile non partecipare a un’avventura così stupefacente: basta aprire bene gli occhi e le orecchie per non perdersene nemmeno un pezzettino.

Uno spettacolo di Venti Lucenti

Nuovo allestimento in collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino