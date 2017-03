Il Don Carlo all'Opera di Firenze

"Voglio essere il più vicino possibile a Verdi e Schiller": il regista Giancarlo del Monaco presenta in questo modo il suo Don Carlo, un allestimento ricco di costumi d'epoca, terribili inquisitori, crocifissi giganti. Zubin Mehta è alla guida dell'Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino per la versione in quattro atti del capolavoro di Giuseppe Verdi che trae spunto dalla tragedia di Schiller e dalla leyenda negra sul regno di Filippo II, el Rey prudente.

Don Carlo (Don Carlos)

Grand Opéra in quattro atti

Musica di Giuseppe Verdi

Libretto di Joseph Méry e Camille du Locle

Prima rappresentazione: 11 marzo 1867 al Théâtre de l'Académie Impériale de Musique di Parigi

Allestimento dell'ABAO-OLBE di Bilbao, della Fundación Ópera de Oviedo, del Teatro de la Maestranza de Sevilla e del Festival Ópera de Tenerife

Versione in quattro atti, in italiano, con sovratitoli in italiano e inglese.