Open week al Giardino del Tempo

Il Giardino del Tempo riapre le sue porte! OPEN DAY E LEZIONI GRATUITE... PERCHE’ NON PROVARE?



- Da Lunedì 18 a Giovedì 21 settembre, lezioni di prova gratuite di Hatha Yoga, Anukalana Yoga, Pilates, Ginnastica Dolce, Yoga in gravidanza e dopo il parto con Tommaso Lo Presti, Tatiana Mugnaini e Maia Ostetriche



- Martedì 19 settembre dalle 20:30 alle 22:00, presentazione del corso di fotografia con lettura portfolio a tema phototravel con Gaia Vettori



- Giovedì 21 settembre, dalle 20:30 alle 22:00, “Time to relax” con Samanta Martellacci



- Venerdì 22 settembre, dalle 15:30, Shiatsu - Interventi personalizzati gratuiti della durata di circa 20 minuti; a seguire dalle 18:30 Workshop Shiatsu a cura di Rolando Romoli, Shiatsu Rolando Romoli



- Sabato 23 settembre, alle ore 18:30, incontro “Erboristeria e dintorni” con Lidia Costa



- Venerdì 29 settembre, dalle 17:00 alle 18:30, “Open day con l'arte” presentazione programma a cura della dr.ssa Marzia Garuti



- Sabato 7 ottobre, dalle 10:30 alle 12:30, “ABC sui paper flowers”, con Stefania Rizzo by CartAmante



- Domenica 22 ottobre, dalle 17:30 alle 19:00, conferenza “Archeologia in Egitto, un’avventura senza tempo”, con Claudia Attucci



Maggiori informazioni su www.ilgiardinodeltempo.it

Si ricorda che per partecipare agli open day o alle lezioni di prova è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE inviando una mail a giardino@prisma-cultura.it indicando il proprio nome, cognome e l’attività a cui si è interessati.