Open mic night al Namaste Beer Point

SALA 1 ORE 21:30 - Open Mic Night In Florence Dopo l'open mic di giovedi scorso gli orizzonti sono ancora più ampi se possibile ! Blues folk jazz rap reggae cantautorato, davvero un programma completo. Vi aspettiamo ancora giovedi,con la crew affermata del Namaste'( Alaimo Rossignoli Acquaraggia Clifton DeRosa ) e le novità che non macheremo di comunicare. Ma anche voi, se avete una o 4 canzoni da tirare fuori,scrivete e vi sarà aperto ! SALA 2 ore 23:00 - Let's "G E T I T O N" ! Il NUOVO settimanale per la soulciety di Firenze.Selezioniamo GROOVES: dal soul al funk, dal 90's r'n'b ai nuovi beats più malati. OGNI Giovedi dalle 23 fino a tardi. Residents Djs BIGA: http://bit.ly/2mLPOPS 1KLEMMI: http://bit.ly/2o66uSm DRE LOVE: http://bit.ly/2nHnCNo Ticket 5 Euro (Free Entry till Midnight)

