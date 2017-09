Due giorni alla scoperta di musica, arte e artigianato nel giardino di San Jacopino

Due giornate di incontro e dimostrazione in compagnia degli insegnanti dei corsi di musica e di arte e artigianato creativo dei 4quarti. In caso di pioggia l'evento si terrà nella sede di Via G. L. Spontini int. 47

4quarti granzie all'Associazione Giardino San Jacopino presenterà i nuovi corsi di musica (Sabato 16 pomeriggio) e di arte e artigianato creativo (Domenica 17). Dalle 16 alle 19, al Giardino di San Jacopino, ingresso da Via Maragliano 19 e da Via Spontini 91.

Questi i corsi di Musica

(Open Day Musica sabato 16):

Canto (Lucia Sargenti, Filomena Menna Singer, Luca Luglio)

Canto Avanzato (Stefania Scarinzi)

Chitarra (Umberto Tricca, Federico Piras)

Basso (Leonardo Baggiani)

Pianoforte Moderno (Giacomo Ferrari)

Pianoforte Classico (Marina longo)

Batteria (Giuseppe Pepe Bonanno, Claudio Sbrolli, Samuele Bucelli)

Nuovi corsi 2017:

Coro per Bambini (Filomena Menna)

Propedeutica Musicale per Bambini / School of Rock (Mario Campajola)

Percussioni per Bambini (Claudio Sbrolli)

Coro per Adulti (Alessandro Gerini)

Consulenze di Logopedia (Paola Rovai)

Corso per DJ (Francesco Bigazzi Biga aka il Climatico)

Ableton Live (Samuele Bucelli)

Corso base di Armonia per Cantanti [e non solo] (Giacomo Ferrari – Federico Piras)

Scrittura e Arrangiamento [Livello I e II] (Gianluca Tagliazucchi)

Feldenkreiss (Robert Bozarth)

Questi i corsi di Arte e Artigianato Creativo (Open Day Arte Domenica 17):

Fotografia (Marco Gualtieri)

Scrittura Giornalistica (Antonio Montanaro)

Disegno per Bambini e per Adulti (Michaela D'Astuto)

Maglieria (Elena Bucciarelli Lanana®)

Acquerello (Cezar Art Cezar Cocris)

Si conferma infine anche quest’anno il corso di YOGA con il maestro Niccolò Paparozzi.