"Oltre il pensiero" al Borghese Palace Art Hotel

Inaugura Domenica 22 Ottobre, alle ore 18.00, nella splendida cornice del Borghese Palace Art Hotel di Firenze, ‘Oltre il Pensiero’, la mostra del pittore fiorentino Giacomo Tinacci, a cura di Gisella Guarducci.

15 opere divise fra la pittura della figura e quella del paesaggio, rappresentate attraverso una personalissima visione tecnica e poetica di un artista decisamente poliedrico.

La pittura di Giacomo Tinacci è un gioco costante di luce e colore che accompagna qualsiasi soggetto venga dipinto, sia esso un paesaggio, un ritratto, o più semplicemente uno schizzo su foglio di carta. L’artista possiede la rara dote di dosare magistralmente il colore; giocando con i rosa tenui, i blu intensi, gli ocra e i verdi offre allo sguardo una spazialità sconfinata.



Uno scenario di colline come distese di nuvole, cipressi, olivi, case coloniche immerse in un vasto orizzonte: lo spettatore si rende conto subito di trovarsi davanti alla terra toscana, tuttavia comprende che si tratta in realtà di un paesaggio surreale ed intimo.



Altre volte, particolari vengono ingranditi al punto di perdere consistenza e risultare indistinti come macchie di colore che trasportano lo spettatore in un’atmosfera irreale.

I ritratti, l’altro tema caro all’artista, rappresentano figure umane in intima solitudine. Intense, come immerse in un tempo sospeso, queste figure rivolgono allo spettatore uno sguardo penetrante, oppure abbassano gli occhi sui propri pensieri, assorti nella loro malinconia.