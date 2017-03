“Oltre la grotta” al 79rosso

Inaugura sabato 18 marzo alle 18.30 la mostra "Oltre la grotta", frutto del percorso di ricerca dell'artista catanese Pierluca Arena sulle potenzialità espressive del segno. Ispirato dalle rappresentazioni rupestri e dalla loro forza, l'artista produce una serie di 20 disegni a china dove gioca e sperimenta la semplicità e la pregnanza grafica. Figure animali indefinite, essenziali e a tratti evanescenti escono dal loro originale contesto per vivere un nuovo ambiente. Il segno netto e conciso approda nella pulizia del foglio in bianco lasciando che l'occhio completi le forme con paziente osservazione e il silenzio grafico che ne deriva racconta di un tempo antico e invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura. Dice l'artista: "Il passaggio dalla grotta allo spazio espositivo, dalla pietra alla carta, è un aspetto per me importante. Cambia il tempo. Il tempo di fruizione per lo spettatore e il tempo di realizzazione per me. Questo passaggio è già di per sé un'evoluzione tecnica che definisce un altro punto di vista sul tema. Cambia il segno primordiale e diventa qualcos'altro; nuovo, antico, universale. Credo che delle volte il segno sia una scelta, mentre altre sia un limite. Certe volte può escludere, mentre altre può comprendere. A volte può essere rumore e a volte silenzio, ma molto spesso è semplicemente un segno". NOTA BIOGRAFICA Pierluca Arena nasce a Catania nel 1989. Durante dieci anni di attività in ambito artistico ha partecipato ad alcuni importanti progetti quali il restauro del Duomo di Firenze e la replica della Porta Nord di Lorenzo Ghiberti per il Battistero. Lavora spesso per clienti internazionali. Attualmente vive e opera a Firenze. 18.03 / 31.03.2017 INAUGURAZIONE sabato 18 marzo, ore 18.30 - 21.00 APERTURA SETTIMANALE dal martedì al venerdì ore 10.30 - 12.30 / 15.30 - 18.00 chiuso il lunedì SABATO E DOMENICA dalle 16.00 alle 19.30 79rosso via dei Serragli 79r, Firenze ingresso libero Sito: http://www.79rosso.it/eventi/oltre-la-grotta-pierluca-arena/ Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1921556324746215/