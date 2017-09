"Olos" la Città del Benessere a Fiesole

Nel fine settimana a Fiesole si parla di Vivere Sano e si pratica BenEssere !



Fiesole - sabato 23 e domenica 24 settembre



OLOS la Città del Benessere



Festival diffuso dedicato al BenEssere,

allo stile di vita sano, all’alimentazione,

alle tecniche di autocura e al movimento

per migliorare la salute.



Il territorio fiesolano, con piazza Mino, i giardini di San Francesco, il Teatro Romano e la Sala del Basolato, sarà sede di convegno, seminari, dimostrazioni, e stand informativi.



Due giorni nei quali saranno presenti esperti di arte e di medicine e si potrà anche sperimentare direttamente la pratica delle discipline olistiche attraverso prove aperte di Tai Chi Chuan, Yoga, Qi Gong, Shiatsu, Feldenkrais, tecniche di Massaggio tradizionale cinese per i dolori, Daoyin, Ayurveda, Bagni di Gong, AFA Attività fisica adattata per la terza età e molto altro ancora...



Sabato 23

h 9/18 Convegno: Sala Basolato Piazza Mino

h 9.30/18 Dimostrazioni e Prove Aperte: Giardini di San Francesco/Terrazza del Comune/Terrazza del Teatro Romano



Domenica 24

h 9.30/18 Seminario: Sala Basolato Piazza Mino

h 10/18 Dimostrazioni e Prove Aperte: Giardini di San Francesco/Terrazza del Comune/Terrazza del Teatro Romano



OLOS Festival del BenEssere è organizzato da:

Comune di Fiesole in collaborazione con Pro-Loco Fiesole, AUSL Toscana Centro - Centro Fior di Prugna, Biblioteca di Fiesole, Comitato per la promozione del Distretto biologico, Polisportiva Valle Mugnone e altre associazioni locali.



