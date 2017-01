'Officina delle emozioni', il corso per decodificare 'i messaggi del corpo'

Ti senti mai in balia delle emozioni e non sai come gestirle? OFFICINA DELLE EMOZIONI Ti propone un percorso attraverso il quale acquisirai gli strumenti per imparare a riconoscere e decodificare i messaggi che il tuo corpo ti invia.

Comprendere che ogni emozione è legata ad un organo e a dei meridiani specifici sui quali è possibile lavorare è il primo passo per riacquisire il controllo e riprendere in mano il timone della tua vita.

Gestire le emozioni che turbano la nostra vita in modo semplice e sicuro! venerdì 13 gennaio: PRESENTAZIONE DEL CORSO - SERATA GRATUITA info e prenotazioni: info@prontosoccorsoemotivo.com - 3282590348 - 3917010724