Sabato 2 settembre, all'Off bar arriva il djset di Olugbenga, bassista e voce dei Metronomy: uno dei gruppi più influenti per quanto riguarda le nuove correnti di musica electropop provenienti dal Regno Unito. Nato in Lagos, ma trasferitosi prima in Olanda e successivamente in Inghilterra, Olugbenga Adelakan ha girato il mondo come bassista e cantante oltre ad aver studiato a Cambridge. Dj e produttore dal gusto complesso e ricercato, e proprio per questo è molto apprezzato da pubblico e stampa: ha rivisitato, con i suoi beat, i pezzi di artisti del calibro di Scissor Sisters, Rowdy Superstar e Alt- J. Il suo stile è inconfondibile, prende infatti forma da note hip hop e gospel per trascendere nell’elettronica ambient e drone. In curriculum ha una serie di presenze all’interno di festival ed eventi in tutto il mondo, in cui si è contraddistinto per la sua originalità, arrivando anche all'oramai arcinota Boiler Room con un djset pirotecnico. Ingresso gratuito.