"Ofelia's dream" al Confusion

Performance a cura di Underwear Theatre Text by Hamlet - Shakespeare con Lorenzo Sangaletti - Musica e canto Filippo Frittelli - Teatralizzazione La vita di un uomo non è che il tempo di dire "uno" Amleto nel V atto glissa così, sembra disinteressarsi di tutto, messa in piedi la vendetta contro lo zio usurpatore del trono, assassino del padre e ladro del letto regale, e colma di nostalgia tutto il suo agire trasportato dagli eventi. Ma fra le miriadi di finestre sull'animo umano che l'opera apre scorgiamo proprio in questo punto, in un'infinita dolcezza, come quel sogno d'amore della povera Ofelia, infranto dalla sua follia vendicativa, questo accantonamento d'amore quanto abbia svuotato di significati l'azione stessa, ed anche il dubbio se essere o non essere… Underwear Theatre è un gruppo fiorentino che opera nel teatro contemporaneo, in particolare nella (con)fusione dei linguaggi, nato nel 2011 per volontà del regista e attore Filippo Frittelli. Presente in rassegne e festival europei e nazionali, gli spettacoli e le performance raccolgono esperienze d'incontro fra artisti di campi diversi alla ricerca di contaminazioni originali. OFELIA'S DREAM nasce dal lavoro assieme a Lorenzo Sangaletti, giovane musicista e cantautore di Bergamo, formatosi in ambienti blues. La chitarra come strumento di elezione e la costante dedizione verso le nuove sonorità lo portano a collaborare in performance e spettacoli teatrali. In questa pièce ascolteremo anche brani e strofe dal suo primo album solista "Viaggio etereo", che raccoglie in atmosfere abstract rock alcune sue pratiche meditative e di crossover.