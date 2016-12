"Dignità autonome di prostituzione", lo spettacolo all'Obihall

"Dignità autonome di prostituzione" è un format/spettacolo assolutamente innovativo. Attori come prostitute, protetti ma alla mercè dell’avventore/spettatore di turno, si lasciano scegliere, esaminare e soppesare in cambio della propria Arte e del proprio Cuore. Rigorosamente in vestaglia o giacca da camera, adescano o si lasciano abbordare dai clienti mentre una “strana Famiglia”, tenutaria del “Bordello”, ha l’arduo compito di stimolare le contrattazioni con i clienti per stabilire il prezzo di ciascuna prestazione. Conclusa la trattativa, il cliente – uno, due, piccoli o grandi gruppi a seconda delle ‘perversioni’ – si apparta con la prostituta di turno in un luogo deputato dove fruirà della ‘Pillola del Piacere Teatrale’.

Cast fiorentino: PIERO CALABRESE, SABINA CESARONI, FABRIZIO CHECCACCI, CAROLINA GONNELLI,GAIA NANNI, ALESSANDRO RICCIO, VANIA ROTONDI.

Biglietti