Nuovo corso di swing a Firenze

Nuovo corso di LINDY HOP per principianti assoluti. La prima lezione per questo livello (BEGINNER) sarà libera e gratuita, adatta a chi non ha mai ballato Lindy Hop o non ha mai ballato in genere. Non occorre prenotare.

Daremo a tutti voi l'opportunità di curiosare e provare, vi mostreremo il ballo e inizierete a muovere i primi passi, così da poter capire se è di vostro gradimento oppure no. Vi illustreremo, altresì, il percorso che farete durante l'anno, qualora decidiate di iniziare.

Non sono richieste doti particolari, né esperienze di ballo precedenti, tutti possono accedervi.

E' gradito presentarsi in coppia, ma non indispensabile. Insomma, se avete amici necessitanti di una scossa per esser 'buttati giù dal divano', diciamo che questa è l'occasione giusta per farlo!

Unico requisito richiesto per accedere alle sale: scarpe di ricambio pulite, ad esempio sneakers in tela basse con suola in gomma sia per i leaders che per le followers, niente tacchi alti o suole in cuoio, abbigliamento comodo e tanta voglia di divertirsi, socializzare, sperimentare e aprirsi ad un mondo nuovo!



Lezione Gratuita Martedì 19 settembre ore 20:45

℅ Firenze Marathon Wellness

Viale Malta 10 (di fronte al locale Dogali)

PARCHEGGIO INTERNO GRATUITO



Scoprite i dettagli sul sito. http://www.lindyhopinflorence.com/index.php?pag=dettaglio&IDcorso=32〈=It

Per tutte le altre info non esitate a contattarci.

www.lindyhopinflorence.com

info@lindyhopinflorence.com

+39 333 296 0393



English info: http://www.lindyhopinflorence.com/index.php?pag=dettaglio&IDcorso=32〈=En



Alcuni di voi non sanno cos'è il Lindy Hop???

Eccovi una breve descrizione:



Il Lindy Hop è un ballo di coppia nato ad Harlem (New York) alla fine degli ’20, sulle note della musica Swing di artisti come Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman e Glenn Miller. Si tratta di un ballo che, fin dal primo passo, ricerca la totale fusione tra musica e movimento, tra figure “storiche” e valorizzazione dello stile personale.



Noi di “Lindy Hop in Florence” abbiamo l’obiettivo di conservare e diffondere il ballo, la musica e la cultura Swing nella sua dimensione più pura e fedele allo spirito e alla tecnica originali.