“Una vasca per AISLA Firenze”: maratona di nuoto a sostegno dei malati di SLA

"Una vasca per AISLA Firenze", torna la terza edizione della maratona di nuoto di 24 ore organizzata da Firenze Nuota Master per finanziare i progetti destinati ai malati di Sla sul territorio fiorentino come, ad esempio, ore di fisioterapia e psicoterapia a domicilio. L’evento si terrà alla Piscina Comunale Paganelli in Viale Guidoni 208 a Firenze, dalle ore 13:00 di sabato 18 marzo alle ore 13:00 di domenica 19 marzo. 24 ore di benefico nuoto.

La donazione avverrà attraverso l’iscrizione di 10,00 euro (minimo), da effettuare direttamente in piscina ed ognuno potrà nuotare in qualsiasi maniera ed il numero di vasche che vorrà (anche soltanto una). A fine manifestazione ci saranno varie premiazioni: tra queste, chi ha nuotato più vasche, il meno giovane ad essersi tuffato in acqua, il più giovane ad aver nuotato ed altre specificità. Nel corso della notte ci saranno musica, pizza e paste dolci calde! L’evento è patrocinato dal Comune di Firenze.