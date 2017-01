La Notturna di San Giovanni 2017

Il 17 giugno 2017, sabato sera, torna l’appuntamento con la storica Notturna di San Giovanni, la corsa podistica competitiva per eccellenza, nella tradizionale data del sabato di giugno che precede i festeggiamenti del Santo Patrono, sulla distanza di 10 chilometri, tutta nel centro storico di Firenze.

La Notturna di San Giovanni è la seconda gara più antica d’Italia, giunta alla 78esima edizione. Ha una connotazione prettamente agonistica, circa 1500 i partecipanti previsti, con la presenza di molti dei migliori atleti d’Italia e stelle internazionali dell’atletica.

Ma sempre maggiore successo sta riscuotendo anche la passeggiata su percorso ridotto, la "family run", che è abbinata alla manifestazione. La gara tocca tutti i principali monumenti del centro storico di Firenze illuminati a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Si corre in un percorso quasi tutto transennato, costantemente immersi tra due ali di folla festante che fanno il tifo e incitano i partecipanti dal primo all’ultimo metro. Per una sera il centro storico di Firenze è tutto dei podisti. Non manca chi sceglie di correre indossando luminarie di vario genere.