Nottissima 2017 a Empoli

Il tradizionale ed atteso appuntamento di Nottissima torna sabato 9 settembre: la notte della cultura che ospita decine di appuntamenti culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento. Tutti in scena per le strade e le piazze del centro storico, tutto in poche ore con i negozi che resteranno aperti.

Concerti, appuntamenti teatrali, spettacoli di danza, artisti di strada, formazioni musicali, teatro, laboratori creativi, fotografie, mostre mercato e sorprese per il pubblico animeranno gli angoli e le strade del centro storico. Una kermesse che si svolgerà sabato 9 settembre a partire dalle 18.30 fino a tarda notte.

L’evento è organizzato congiuntamente da Comune di Empoli e Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, con la direzione artistica di Giallo Mare Minimal Teatro e dello stesso Centro Busoni sotto il coordinamento della Biblioteca Comunale ‘Renato Fucini’, insieme a PromoCultura.

Accesso gratuito e controllato

Saranno 12 gli accessi a Nottissima. Come già spiegato non ci sarà nessun biglietto di ingresso da pagare, l’evento è completamente gratuito. Ai punti di accesso sarà possibile prendere il programma-mappa, già in distribuzione nei negozi e in alcuni luoghi pubblici. Inoltre saranno accessi controllati da forze dell’ordine e volontari appositamente formati per presidiare i luoghi di accesso e garantire la sicurezza. Tutto il centro sarà chiuso alle auto e i varchi con le transenne servono a non far entrare mezzi nell’area pedonale.

Ecco dove: Via Lavagnini-angolo Via Marchetti, Via Chiara-Via Chimenti, Via Lavagnini-Via Chimenti, Via Ferrucci-angolo Via dei Neri, Via Ferrucci-angolo Via Del Papa, Via Da Vinci-angolo Via Cavour, Via Ridolfi-angolo Via Cavour, Via Roma-angolo Giovanni da Empoli, Piazza della Vittoria-Via Carrucci, Piazza della Vittoria-Via Fratelli Rosselli, Via Tinto da Battifolle-Via Ferrante, Via Salvagnoli-Via Tinto da Battifolle.

Programma

PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI

In Piazza Farinata degli Uberti, per la serata Piazza della Festa, andranno in scena musica, teatro ed arte:

dalle 18.30 laboratorio per bambini a cura della Fondazione Palazzo Strozzi sulla video installazione Emergence di Bill Viola: “Alla scoperta di Bill Viola e Masolino”. Laboratorio dedicato a famiglie con bambini da 5 a 10 anni, nel pomeriggio, dalle 18.00 alle 19.30, al Museo della Collegiata., con gli operatori di Palazzo Strozzi. Prenotazione obbligatoria allo 057176714 entro le ore 13 di sabato 9 settembre. La mostra in Palazzo Pretorio sarà aperta fino alle ore 23.

dalle 20 apertura stand delle Associazioni Empolesi

20 Campus della Musica - Yes We Campus, concerto AriaZero, Alessandro Nerli, Jampa Capolongo , Enrico Scanu, Opra Mediterranea, Damiano Grazzini & Interno17, Juel Vestri, Ginevra Casprini, Francesco Tomei

22.45 Compagnia Teatrale Accademia Creativa - San Giorgio e il Drago, spettacolo teatrale con trampoli, fuoco e macchinerie

23.30 Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Lanzetta, direttore Damiano Tognetti, violino solista

Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi.



CHIOSTRO DEGLI AGOSTINIANI

Il Chiostro degli Agostiniani si trasformerà nel Chiostro della lettura.

18.30 - ANTEPRIMA NOTTISSIMA con la Compagnia TEATRO PIRATA - “Le avventure di pulcino” spettacolo teatrale per bambini

19.30 Circoribalta – Museo Vivente. spettacolo scuola di Circo

20.00 Full Like An Egg - Vintage Entertainment for your Event – Concerto

21.00 “In bocca e nel cuore, il gusto della Toscana” - voce recitante: Andrea Giuntini; chitarra e canto: Katia Lari

22.00 Full Like An Egg – Concerto

23.00 Ciccio Rigoli & Paolo Agrati - "Parole per le grandi occasioni"

24.00 B-folk by Gianni e i pomicioni – Duo acustico

Presso il Cenacolo degli Agostiniani dalle ore 20.00 "La Brigantessa" - Mostra fotografica a cura di Alt-Associazione Dei Lucani in Toscana.



PIAZZA DELLA VITTORIA

Piazza della Vittoria sarà Band Band Square.

Per la prima volta a Nottissima la nuova banda del CAM Centro Attività Musicale Empoli

21.00 Partenza da Piazza della Vittoria, giro d'Empoli e rientro su Piazza della Vittoria.

22.00 ancora una parata di strada con Compagnia Teatrale Accademia Creativa e il loro suggestivo spettacolo "Bianche Presenze" (arrivo in Piazza Farinata degli Uberti 22.30).

dalle 23.00 si balla con Riccardo Cioni a cura di Vinegar American Bar



PIAZZA DEL POPOLO

Nottissima è anche danza. Quest'anno un'intera piazza (Piazza del Popolo) sarà esclusivamente dedicata al ballo e diventerà Piazza della Danza. Dalle 20.30 esibizioni delle scuole di ballo provenienti dall’Empolese Valdelsa e per finire tutti in pista con OLA LATINA

20.30 MOVE Empoli

20.55 Scuola di Danza Zephyr

21.20 Jump Dance

21.45 L'Art de La Danse

22.10 SimonDancestudio Scuola di Danza

22.35 Ola Latina



VIA LEONARDO DA VINCI

In via Leonardo da Vinci, come da consuetudine di Nottissima, un grande spazio dedicato ai più piccoli (e non) con spettacoli e laboratori.

21 laboratori a cura di Centro Trovamici

21.30 Il Mare - lettura animata a cura di Giallo Mare Minimal Teatro

22.30 Compagnia Il Melarancio - Battaglia dei cuscini, gioco/animazione teatrale



VIA GIUSEPPE DEL PAPA

Tra le novità di quest'edizione c'è sicuramente via Giuseppe del Papa totalmente trasformata per diventare Via della Classica.

20.00 PECCATI DI GOLA e CORO DELLA BADIA (Gruppi che operano nei centri diurni della U.O. Psichiatria di Empoli e San Miniato)

20.30 PIANO STREET - con Lavinia Beni, Melania Minacci e alcuni allievi del CAM a cura del CAM Centro Attività Musicale Empoli

21.30 OPERA STREET - con Deborah Vincenti soprano, Cinzia Borsotti mezzosoprano, Nicola Vocaturo tenore.

22.00 Claudio Cinelli - Mani d'opera

22.30 OPERA STREET

23.00 Claudio Cinelli - Mani d'opera

23.30 PIANO STREET



PIAZZETTA DELLE STOVIGLIE

A partire dalle 21 musica dal vivo a cura del CAM Centro Attività Musicale Empoli che ha sede nel vicino Polo San Giuseppe.

Ale's in Wonderland Live band, Rock Pop & '60's

Alessandra Checcucci, voce

Alessio Bertelli, batteria

Alessio Toso, chitarra

Emiliano Paci, tastiere

Alfredo Violanti, basso

Special guest Massimo Giannini percussioni e cori



PIAZZETTA DELLA PROPOSITURA

Tra le novità di Nottissima2017 c'è una particolare attenzione per la fotografia che avrà uno spazio a lei dedicato all'interno della festa.

In Piazzetta della Propositura l'Associazione Photos Onlus organizza la mostra fotografica "CON ALTRI OCCHI" a partire dalle 21.00. I fotografi in mostra saranno: Sara Bessi, Raffaello Borgioli, Massimo Brizzi, Marco Cappelli, Nilo Capretti, Tiziano Cini, Sanzio Fusconi, Rossella Iallorenzi, Roberto Martelli, Gianni Nucci, Vania Pucci, Marco Salvi. 21.00 presentazione a ciclo continuo delle foto, 22.30 presentazione dei fotografi e chiacchierata intorno ai percorsi visivi, 23.00 presentazione a ciclo continuo delle foto



VIA ROMA

Dalle 17 Mercato di artigianato, antiquariato, modernariato e prodotti tipici a cura di Confesercenti in via Roma, da piazza della Vittoria fino a Via Giovanni da Empoli.

VIA RIDOLFI

Appena iniziata la festa, dalle 20, senza soluzione di continuità ‘isole musicali’ per le vie del centro a cura di Federico Ferrara. Bagno Turko, Oppositive, Duo Amarcord, Andrea Valle e Giulia Salvi, Dois a Voar, Ance

VIA DEL GIGLIO

Dalle 20 spettacoli e incanti.

ARTI DISTRATTE - Trampoli e giocolieri; DONNE IN BIANCO - Trampoli e fisarmonica; I CHICCHI D’UVA - In Equilibrio

PIAZZA MADONNA DELLA QUIETE

Live da non perdere, come sempre, in uno degli angoli più suggestivi della città. Dalle 20.00 musica dal vivo.

20.00 Il Colle Band

21.00 Scuola Di Musica Lizard

22.00 Il Banchetto Suona Battisti Unplugged

23.00 Andrea Maestrelli Acustico

VIA VINCENZO SALVAGNOLI

Un programma vario e di grande interesse a partire dalle 18.

18.00 Puzzle con animatore e musica per bambini

20.30 Coro Mirincoro - canzoni popolari toscane

21.30 Vespa Club – raduno

Sfilata di abiti d’epoca e musica a tema

Durante la sfilata giochi per bambini e pesca dei pesciolini rossi

23.00 Dj Set Lorenzo Spanò

PARCHEGGI CONSIGLIATI

L’area del Centro Storico è circondata da numerosi parcheggi. Le aree posteggio consigliate sono quelli situati nella zona del Palazzo delle Esposizioni, zona pineta e dietro all’edificio, e nell’area sportiva della città: nella zona di via Bisarnella, Via Leopardi, di fronte al palazzetto dello sport ‘Albano Aramini’ e dietro la Maratona dello stadio comunale ‘Carlo Castellani’, in via delle Olimpiadi. In centro Piazza Matteotti, Viale Buozzi e zona Stazione.