Le notti della taranta al Giardino dell'Orticultura

Eccoci finalmente alle porte dell'estate! Liberiamo la nostra voglia di musica, freschezza e libertà: stanno per tornare a grande richiesta, per il quarto anno consecutivo...LE NOTTI DELLA TARANTA ! Dal 5 giugno al 10 luglio, tutti i LUNEDI, ci immergeremo nel fantastico mondo della pizzica e delle danze del sud Italia.. Dove? Al Giardino dell'Orticoltura in via Vittorio Emanuele II n. 4, con due nuovi corsi: -ore 19.00 : corso 1 -ore 20.15 : corso 2 insegnante Annalisa Prota. Heyart e il Giardino Dell'ArteCultura in collaborazione con DanzeAssud vi propongono un percorso tra ritmi, danze e tradizioni del nostro Sud.. per iniziare la stagione nel migliore dei modi ! ..sciamu a ballare!! Per info e iscrizioni: Info.heyart@gmail.com; 3338622307 Fb: @A Firenze l'è Pizzica - DanzeAssud