Torna la Notte delle Streghe a Marradi

Quest’anno il tema, scelto dal direttore creativo Maurizio Paganini e dalla Pro Loco, cuore organizzativo della festa, è il mondo degli Horror Movies. Il 19 agosto la città farà un tuffo nel cinema horror, partendo dai grandi classici fino ad arrivare alle più recenti produzioni. Un percorso che colorerà le vie del centro, facendo rivivere alcune delle scene più significative di molti generi horror. Basterà entrare in paese per essere trascinati nel magico mondo del cinema, per rivivere le surreali atmosfere delle pellicole horror più famose, incontrando inquietanti presenze e personaggi terrificanti: streghe, zombie, vampiri, fantasmi e anime possedute animeranno infatti le numerose postazioni scenografiche con coreografie originali, coinvolgendo i visitatori.

Un percorso articolato e spettacolare: alla prima entrata, il Teatro degli Animosi sarà l’architettonico sfondo alle enormi cornici che circonderanno gli evanescenti personaggi del Fantasma dell’opera. Di fianco al teatro lo stand gastronomico e di fronte, al Mercato Coperto, lo spettacolo acrobatico di arte circense con trapezio e tessuti. Salendo verso il Circolo Tennis, sarà possibile entrare nel “Paese delle meraviglie”, un’area dedicata ai bimbi, ma sempre in versione noir. Proseguendo verso il centro del paese, si incontreranno i terrificanti zombie di The walking dead; arrivando poi alle scalinate che conducono alla piazza centrale, si potrà assistere alle torture e ai roghi di streghe della Santa Inquisizione; procedendo oltre, i personaggi dell’Addams Family Values Movie e, al vicolo Archiroli, possessioni e presenze demoniache da L’esorcista; da piazza Scalelle lo spettacolo Ombre d’arte che invaderà il paese e giochi di fuoco del Teatro Lunatico, mentre, sotto il loggiato del palazzo comunale, sarà possibile incontrare i personaggi cult dei film più famosi come It, Annibal, Jason, la Mummia ed altri; risalendo per la via centrale, alla fontana, le inquietanti presenze dai film La madre e The ring e più avanti un’insolita versione del film L’armata delle tenebre; in cima a via Talenti, l’eleganza immortale di surreali vampiri a chiudere il percorso.

La manifestazione comincerà alle 18,00 con l’apertura dello stand gastronomico e del mercatino degli ambulanti, oltre all’apertura protratta fino a tarda notte degli esercizi commerciali.

Dalle 20,30 le vie del centro inizieranno ad animarsi con gli spettacoli, le danze e la musica di 3 Dj set con generi musicali diversi. La festa, dopo la mezzanotte e il famoso rogo della strega con spettacolo pirotecnico sul greto del fiume Lamone, si sposterà al Parco Piscina dove si continuerà a ballare fino a tarda notte. Per saperne di più www.prolocomarradi.it o Facebook "La notte delle streghe marradi ".