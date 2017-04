Tenax, la serata Nobody's Perfect di Pasqua

Joseph Capriati e Flavio Folco per una Pasqua a ritmo di techno: domenica 16 aprile saranno loro ad incendiare il Tenax.

Jospeh Capriati ascolta per la prima volta la techno all’Old River Park nel 2003 in una festa di 12 ore con Dave Clarke, Billy Nasty, Rino Cerrone ed altri. Rimane così totalmente impressionato da quel nuovo sound che qualcosa nella sua mente cambia per sempre. Ispirato ed entusiasta, Joseph fa il salto nel mondo della produzione, all'inizio non potendosi permettere attrezzature professionali, ma affinando le sue abilità per anni i risultati si vedono.

Flavio Folco che, onorando le radici ed il filone della mitica 909 ed il sound della 303, mixa elementi hip-hop, techno e funk che ricordano il taglio della post-acid house. Le sue tracce sono come una iniezione, nel corpo e nella mente, che ci portano ad ondeggiare nel poliritmico insieme di battiti e pattern sonori. Parte della cosiddetta “scuola techno napoletana”, Flavio segue le orme dei colleghi Markantonio, Luigi Madonna e Joseph Capriati con i quali ha partecipato alla già storica Boiler Room Napoli.

Ingresso vietato minori 18 anni.

