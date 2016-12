New Art alla Galleria360

Mostra: Mostra collettiva "New Art" Organizzatori: Arch. Riccardo Piagentini, Art Director Angela Fagu Inaugurazione Mostra: Venerdì 13 Gennaio 2017 ore 19:00 Durata Mostra: 13 Gennaio - 7 Febbraio 2017 Luogo: Galleria360 Via il Prato 11r Firenze Sito web: www.galleria360.it Email: info@galleria360.it Tel. +39 0552399570 Orario apertura: da Martedì a Sabato compresi dalle 10:00 -13:00 e dalle 15.00-19.00; Lunedì dalle 15:00 alle 19:00 Ingresso libero "La verità profonda, per fare qualunque cosa, per scrivere, per dipingere, sta nella semplicità. La vita è profonda nella sua semplicità." ( C. Bukowski, "Hollywood, Hollywood" ) L'attuale rapporto tra l'arte contemporanea e il grande pubblico assomiglia sempre di più ad una complessa storia d'amore che si snoda tra alti e bassi ed improvvisi colpi di scena. In effetti, il panorama espositivo contemporaneo negli ultimi decenni ha mutato velocemente le proprie connotazioni, delineando geografie artistiche nuove ed inedite. Tale trasformazione si intreccia con avvenimenti storici, sociali, politici ed economici. Oggi infatti, la straordinaria mobilità di persone, la facilità ed istantaneità di comunicazione, grazie alla rivoluzione digitale, e la sempre maggiore globalizzazione, hanno portato ad un incontro e scontro tra culture e linguaggi diversi, trasformando il mondo dell'arte in una sorta d'intricata Babele, nella quale è facile perdere l'orientamento. In una società quindi, tendenzialmente dominata dalla ricerca di spettacolarizzazione e artificiosità, inginocchiata sotto l'egida di falsi idoli come quello dell'apparenza, ed ammaliata da fiumi di parole enfatizzate, prolisse e sovrabbondanti, sempre più forte è la necessità di riscoprire la virtù dimenticata della semplicità. L'architetto Riccardo Piagentini e l'Art Director Angela Fagu, aprono dunque la stagione artistica del nuovo anno 2017 alla Galleria360, con una interessante mostra che sviluppa e propone riflessioni su tali complesse ed attuali tematiche. "New Art" è infatti una rassegna d'arte contemporanea che propone e mette a confronto le opere di artisti internazionali che hanno arricchito il proprio bagaglio di esperienze con una prospettiva interculturale, mostrando al tempo stesso la singolarità delle proprie idee e stili, attraverso un ritorno alla purezza e semplicità dell'espressione artistica. La mostra sarà inaugurata Venerdì 13 Gennaio 2017 alle ore 19.00 presso la Galleria360, in via il Prato 11r, Firenze. Durante il Vernissage inoltre verrà offerto un cocktail di benvenuto mentre musicisti Jazz suoneranno dal vivo. Mostre, come "New Art", hanno dunque il gran pregio di mostrarci almeno uno spicchio di questo brulicante e variegato mondo artistico; ma anche quello di offrire una nuova proposta artistica, una nuova arte; un'arte cioè, che fa riferimento a se stessa e la cui grandezza risiede nella sua semplicità, unicità e verità. Come sosteneva infatti la nota drammaturga francese George Sand : "La semplicità è la cosa più difficile da ottenere a questo mondo; è l'estremo limite dell'esperienza e l'ultimo sforzo del genio". Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri