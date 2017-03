Nelle librerie "Istruzioni di fuga per principianti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Piccolo romanzo on the road, manuale sentimentale di classici rock, retrospettiva appassionata di cinematografia. Nella breve fuga improvvisata di un giovane impiegato di un mobilificio si compongono i tasselli di una società schizofrenica, governata dalla iper-razionalità dei numeri e da un utilitarismo sfrenato. Con la sua fuga poco convenzionale, Giacomo, donchisciotte moderno, si fa beffe delle regole di tutti i giorni per concedersi al sogno più coraggioso: quello di rendere felici chi ci è accanto. Mirko Tondi è uno scrittore fiorentino. Alcuni suoi racconti compaiono sulle riviste Con.tempo, StreetBook Magazine, A few words e in diverse antologie: tra quest'ultime, i Gialli Mondadori (2010) e Nelle fauci del mostro (Felici Editore, 2016). Tra i suoi ultimi lavori, il romanzo "Nessun cactus da queste parti" e la cura dell'antologia "Tutte le facce di Firenze" (entrambi editi da Il Foglio Letterario). Editore: Caffèorchidea Collana: Romanzi Anno di pubblicazione: 2017 Pagine: 122 p. , Brossura EAN: 9788894222401 Distribuzione: Directbook www.caffeorchidea.it info@caffeorchidea.it Prime presentazioni del libro a Firenze: - martedì 11 aprile ore 18, Libreria Clichy (via Maggio, 13R); - venerdì 21 aprile ore 21, Libreria IBS + Libraccio (via de' Cerretani, 16R).