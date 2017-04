"Nei RI-quadri", mostra di Angelo Minisci al 79rosso

Sabato 6 maggio alle ore 17.00 inaugura la personale "Nei RI-quadri" di Angelo Minisci. In mostra una selezione di paesaggi evocativi, frutto di una ricerca personale, quasi biografica, che fonde ricordi e suggestioni provenienti da luoghi e tempi lontani. Al vernissage sarà presente il critico Massimo Innocenti e l'attrice Alessandra Roina che interverrà con una live performance. «Dipingere partendo da lontano, quindi, forse dal profondo del tempo. Una mappatura che tenta la topografia di un territorio inesplorato e difficilmente esplorabile, una "zona" altra… dove diventa inutile affidarsi alle nostre certezze sensoriali, essendo continuamente aggrediti da esperienze sinestetiche dal profumo di giallo, di agrumi e altri odori dell'essere. Un brusio di fondo, generando soluzioni inaspettate oltre il paesaggio. La pittura come, forse, disciplina da destreggiare per compiere una sorta di esorcismo personale. La spontaneità delle sensazioni come sorgente, il dipinto come struttura reticolare per catturarle. Il lavoro crea un invisibile limite tra lo spazio della rappresentazione e quello dell'osservatore esterno, un perimetro disegnato. Attraversare o meno quella soglia significa quindi porsi "dentro" o "fuori" un microcosmo armonicamente e ritmicamente scandito.» MASSIMO INNOCENTI