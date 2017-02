"National chilli day", la settimana dedicata al piccante all'Hard Rock

In onore del National chilli day, giovedì 23 febbraio, l'Hard Rock Cafe ha organizzato una settimana dedicata al chilli. Tutti i locali d’Europa porteranno a tavola lo special “red hot chilli menu” con due protagonisti d’eccezione la Ndujia italiana e la salsa Scotch Bonnet.



Anche Hard Rock Cafe Firenze si tinge di rosso con un menu che risponde a tutti i gusti delle persone più audaci. Dal Burger al cocktail fino al dessert, un intero menu al chilli, sfiderà le papille gustative degli appassionati del piccante. I protagonisti: Nduja Chilli Burger, Atomic Chicken Wings, Apple Chilli Martini, Chilli Molten Lava.



Rosso acceso, cibo per gli dei e per gli uomini, spesso usato come moneta di scambio, talvolta come ingrediente per ricette di bellezza. È il peperoncino piccante una delle solanacee più antiche e diffuse nel mondo che si è conquistato il posto di primordine in numerosi piatti internazionali, nonché una giornata di festeggiamenti ogni quarto giovedì di febbraio.



Il tutto sarà accompagnato da ottimo vino "God Save The Wine @Hard Rock Cafe Firenze" ecco i vini da degustare insieme al cibo più hot di sempre, i mini chilli burger: Duca di Salaparuta (Casteldaccia – PA), Kados IGT Terre Siciliane Grillo 2015 Tenuta di Risignolo (Salemi), Passo delle Mule Nero d’Avola Passo delle Mule Sicilia IGT 2014, Lavico Nerello Mascalese Sicilia IGT 2012, FLORIO (Marsala, TP), Zighidì Passito di Pantelleria DOC 2014, Targa Marsala Riserva 1840 2004 semisecco.