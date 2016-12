Nobody's Perfect , l'evento il giorno di Natale del Tenax

Il giorno di Natale un'altra apertura straordinaria per il Tenax. Questa volta la serata del sabato si sposta a domenica 25; sul palco una squadra totalmente targata Tenax con Alex Neri, Marco Faraone, Mennie e Luca Donzelli.

Un inizio di anno partito alla grande per lo storico club di via Pratese, di cui è finalmente tornata a parlare anche la stampa internazionale. È infatti di pochi giorni fa la pubblicazione sul The Guardian di una fotogallery dei momenti più importanti di questi primi 35 anni del Tenax. A questa uscita si aggiungo gli articoli di Mixmag, di i-d.vice.com e di molti altri magazine di settore che confermano ancora una volta il prestigio internazionale che il club fiorentino si è ritagliato nel corso del tempo.

Gli ospiti - Alex Neri non ha certo bisogno di troppe presentazioni, membro dei Planet Funk e fondatore dell'etichetta Tenax Recordings, mantiene comunque un legame strettissimo con il mondo dei club, dove riesce ad esprimere al meglio il suo amore per la musica.

Insieme a lui, l'amico e collega Marco Faraone, giovane e rinomato dj e produttore che già dalle sue prime esibizioni si è fatto apprezzare per il suo modo di coinvolgere il pubblico grazie al suo carisma. Nell’ottobre del 2010 ha prodotto la hit Strange Neighbors sulla Moon Harbour Recordings di Matthias Tanzmann, disco che gli ha dato la possibilità di farsi notare all’estero e che ha sicuramente segnato l’evoluzione della sua carriera.

In consolle anche Mennie, classe 1987 con alle spalle pubblicazioni importanti su etichette come Desolat e Housewax, nonché uno uno degli emergenti italiani più interessanti secondo la rivista DJ Mag.

E poi c'è Luca Donzelli, con il suo stile ricercato e la sua attenzione maniacale per ogni dettaglio, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto da quando ventenne muoveva i primi passi nel mondo del clubbing. Ma Luca eccelle anche nelle produzioni, tracce più riuscite come Bottle of Truth, Danzen Appeal, Burn that Gasoline lo hanno lanciato sul mercato mondiale e sono frutto di collaborazioni con etichette importanti come Titbit Music o Wow! Records