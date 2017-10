Mysterion: risolvi il mistero del museo e vinci un aperitivo sulla Torre di Arnolfo

Fra i musei di Firenze si nasconde un mistero. Anzi quattro. Sono enigmi, arcani e misteri che hanno una sola cosa in comune: hanno luogo nei musei della città. Ecco che fra i chiostri di Santa Maria Novella sembra di essere tornati indietro nel tempo, siamo sul finire del Trecento e un segreto si nasconde tra gli affreschi, le lapidi e i protagonisti del convento. Nelle sale del Museo Novecento, invece, un giallo è in corso: gli indizi sono le opere, gli indiziati sono gli artisti; riusciranno i partecipanti a svelare il mistero? E ancora, al Museo Stefano Bardini è appena stato compiuto un furto: una misteriosa opera è sparita, difficile da individuare fra le ricchissime collezioni del museo se non fosse per un dossier pieno di indizi e testimonianze da analizzare. Infine, Palazzo Vecchio, meraviglioso teatro di misteri dal Medioevo ai giorni nostri, ancora una volta invita a svelare se stesso e i suoi segreti. I gruppi che nelle quattro serate riusciranno a risolvere i misteri avranno in premio un aperitivo d’eccezione a ottanta metri d’altezza in cima alla Torre di Arnolfo.

Mysterion è il titolo di questa saga di eventi, organizzata dai Musei Civici Fiorentini e da MUS.E con la collaborazione di uno staff di giovani universitari armati di passione e di inventiva: si tratta infatti di quattro iniziative pensate proprio dai giovani e rivolte ai loro coetanei, invitando a guardare il patrimonio fiorentino con gli occhi dei millennials e a rivivere sulla propria pelle i brividi della storia.

Si parte venerdì 13 ottobre dalle 17 alle 19 in Santa Maria Novella, ultimo ingresso 18.30.

Il progetto è a cura di MUS.E e Musei Civici Fiorentini in partenariato con l’Università degli Studi di Firenze e in collaborazione con Unicoop Firenze nell’ambito della campagna Under 30. Teatri, cinema, concerti e musei per giovani.

GLI EVENTI

Venerdì 13 ottobre 17.00/19.00 Santa Maria Novella, piazza Stazione 4 €7,50 cad. – gratuito residenti Comune di Firenze

MYSTERION vol.1

Nei secoli, il convento domenicano di Santa Maria Novella si è fatto culla di misteri, leggende e segreti che pulsano, vivi, e ribollono nel silenzio conturbante dei chiostri.

Le memorie di un Maestro, di un artista, di un frate e di un popolano ti permetteranno di conquistare la verità.. ad alcune condizioni.

Ascoltate, osservate, diffidate, intuite e correte contro il tempo per poter vincere la sfida!

Per chi: squadre di giovani dai 18 ai 30 anni (minimo 3/massimo 6 partecipanti per ogni squadra). In premio alla squadra vincitrice di ogni capitolo di Mysterion sarà offerto, la sera stessa dell’evento, un aperitivo in cima alla Torre di Arnolfo.

Sabato 11 novembre 18.00/20.00 Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10 €4,00 cad.

Domenica 26 novembre 11.00/17.00 (partenze ogni ora) Museo Stefano Bardini , via dei Renai 37 €4,50 cad.

Sabato 9 dicembre 19.00/21.00 Museo di Palazzo Vecchio, piazza Signoria 1 €8,00 cad.

Ingresso 2×1 per i soci Unicoop Firenze. E’ obbligatorio presentare la tessera.

La prenotazione è obbligatoria. Si deve prenotare a nome della squadra.

Per informazioni e prenotazioni:

055/2768224 055/2768558

info@muse.comune.fi.it