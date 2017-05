"Musica Spettinata": tre concerti e una mostra al Tasso Hostel Florence

Tre band, una mostra "d'illustrazioni e di parole, e un mercatino hand-made. Musica Spettinata, a partire dalle 18:00, ha organizzato un evento al Tasso Hostel Florence.

Musia Spettinata è un progetto che permette di scoprire le realtà artistiche indipendenti italiane, di confrontarle.

Sul palco si esibiranno il cantautore maremmano, poco più ventenne, Lucio Corsi, Le Furie, e la band fiorenrinaRubens e le sue anguille. A seguire dj set.

Duranate la serata saranno in programma anche degustazioni, la mostra #VocabolarioSentimentale, una raccolta illustrata della graphic designer Momusso, e un mercatino hand-made.

Programma

Influenzato dai cantautori italiani e dal glam rock di David Bowie e Lou Reed, con un background di fermento sano di provincia arricchito dalle suggestioni cosmopolite di un'incursione milanese, Lucio Corsi intraprende la carriera solista proponendo brani in italiano e nel 2015 pubblica il suo disco d’esordio Altalena Boy/Vetulonia Dakar, prodotto da Federico Dragogna e pubblicato da Picicca Dischi. Il grande successo è arrivato dopo essere stato scelto per aprire i concerti di Baustelle e Brunori Sas.

Sul palco seguiranno Le Furie, giovane band fiorentina che, grazie al primo disco "Andrà tutto bene" (2012, Ishtar), prodotto da Taketo Gohara, ha ottenuto i favori di pubblico e critica. Con il tour annesso, Le Furie suonano in tutta Italia (con aperture importanti fra cui Ministri, Maria Antonietta) e vincono il concorso RedBull Tour Bus chiavi in mano.

Musica Spettinata ospiterà, inoltre, il live di Rubens & le Sue Anguille, gruppo nato all'interno del fermento contemporaneo del panorama fiorentino: dallo stampo tipicamente cantautoriale, con "Materia originale che spazia nella materia alterata", il progetto musicale che ruota attorno a Ruben Mastronardi, fondatore e autore di musiche e testi, ha come obiettivo quello di fotografare la realtà mantenendo una buona dose di lucida ironia e smarcante nonsense.

La mostra #vocabolariosentimentale

Dopo una serie di incontri, vicissitudini, soste e cambi di marcia, Martina Lorusso (in arte Momusso) trova la forma d'espressione massima nell'illustrazione grafica: nel 2016 realizza il merchandising di Niccolò Fabi per il tour dell'album "una Somma di piccole cose" e più tardi crea le grafiche della rassegna musicale "I-Days 2017" che ospiterà gruppi internazionali come Radiohead, Green Day, Justin Bieber e molti altri. La mostra è una raccolta illustrata di vocaboli che esprimono sentimenti e situazioni a cui non è ancora stato dato un nome: "Illustronauta", "Amorancora" o "Ricuplanare" sono solo alcune delle parole nate dal progetto sviluppatosi su Instagram:#vocabolariosentimentale.

Biglietto