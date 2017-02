Musica & solidarietà a Legnaia

Isolottolegnaia.it e L'isola delle colombe, in collaborazione con il Circolino di Sant'Angelo a Legnaia, organizzano una serata di musica e divertimento in favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia. L'intero guadagno della serata sarà devoluto tramite bonifico sull'apposito conto corrente istituito dal Banco Popolare. Ospiti della serata saranno Maurizio Arbuscelli, cantante, dj animatore e speaker di Whiteradio, e La Rosa e il Violino, gruppo musicale con brani originali di Elisa Belli. Una serata tra musica, solidarietà ma anche tanto gusto, perché sarà presente un ricco buffet. «La serata fa parte del ciclo di eventi a cadenza mensile realizzati da IsolottoLegnaia.it e Isola delle Colombe in collaborazione con il Circolino - spigano Carlo Casini e Serena Dondoli, curatori dei due blog -. Doveva inizialmente essere dedicata a Musica e Amore, perché febbraio è il mese di San Valentino; ma le recenti catastrofi naturali che hanno colpito il Centro Italia ci hanno fatto cambiare la serata perché… Non c'è forma di Amore più grande della Solidarietà!» Durante la serata sarà inoltre possibile acquistare le magliette realizzate da Printando il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione San Zanobi di Scandicci in favore dei terremotati

