Musica folk dal mondo in Piazza della Signoria

Domenica 23 luglio 2017, alle ore 21.15, la Britten Youth String Orchestra si esibirà in Piazza della Signoria, sotto la direzione della fondatrice M° Loes Visser. Si tratta di una formazione giovanile di soli archi, nata nel 2007, strettamente legata al Conservatorio ArtEZ, nei Paesi Bassi, ed ospite dei più importanti e prestigiosi festival europei in Italia, Francia, Svizzera e Spagna. Nel 2016 ha vinto il Concorso Summa Cum Laude Youth Music Festival di Vienna. Il concerto fiorentino dell’orchestra presenta un programma molto articolato, con una rosa di generi diversi, tutti caratterizzati dall’essere ‘folk colto’. Dall’argentino Libertango di A. Piazzolla, alla polka del russo D. Shostakovich, passando per la Serenata per archi in Mi maggiore op. 22 del boemo A. Dvorak e la Romanza in Fa del compositore tedesco Max Bruch. I violini solisti Tina Draadjer e Vivian de Graaf saranno impegnati nell’esecuzione del Concerto per due violini e archi op. 77 di Malcolm Arnold, scritto nel 1962, su commissione di Yehudi Menuhin, per lui e il suo pupillo Albert Lysy. Il soprano Roza Herwig si unirà all’orchestra per eseguire l’aria di Serpina ‘Stizzoso, mio stizzoso’ dall’intermezzo di Giovan Battista Pergolesi ‘La serva padrona’. Una parentesi divertenete e leggiadra nella quale la serva Serpina rimprovera il suo padrone, il Conte Uberto, e gli intima di zittirsi, lamentandosi di riceve solo rimbrotti, nonostante le continue cure che lei gli dedica quotidianamente. Dopo la pagina pergolesiana, il soprano eseguirà l’aria rossiniana ‘La bella pastorella delle Alpi’, tratta dalle Soirées musicales, una tirolese brillante per voce e archi, di tono popolaresco seppur lirico. Ingresso libero. Per info www.festivalorchestregiovanili.com , www.florenceyouthfestival.com L’ufficio stampa del Festival Dr. Sabrina Malavolti, cell. 347.5894311, email sabrina.malavolti@gmail.com