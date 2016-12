Musica elettronica e visual: Kim Ree Heena al Caffè letterario Le Murate

Kim Ree Heena in concerto Caffè Letterario "Le Murate" - Firenze giovedì 29 dicembre 2016, ore 22:30 Ancora una tappa per il nuovo tour di Kim Ree Heena, il progetto di musica elettronica di Alessio Calivi, che giovedì 29 dicembre si esibirà presso il Caffè Letterario "Le Murate" di Firenze. Situato in uno dei quartieri più antichi del centro storico fiorentino all'interno del complesso delle Murate, l'ex carcere di Firenze, riconsegnato alla città dopo un restauro le cui linee guida sono state tracciate da Renzo Piano, il Caffè Letterario "Le Murate" ha in programmazione molteplici iniziative culturali, proponendosi come punto di riferimento di respiro internazionale. All'interno del Caffè Letterario Kim Ree Heena presenterà la sua performance, che mette insieme musica e video-arte. Il concerto sarà, infatti, accompagnato dalla proiezione di visual, realizzati dall'artista Noil Klune, al secolo Antonio Zappone. Con questo suo nuovo progetto Alessio Calivi cambia registro rispetto ai precedenti lavori, rimane invariata invece la scelta del cantato in italiano, che caratterizza tutto il suo percorso da solista. Durante il concerto saranno eseguiti diversi temi, alcuni cantati, altri strumentali. A farla da padrone suoni elettronici a braccetto con suoni industriali, melodie elettriche e voci campionate, senza mai però abbandonare la classica "forma canzone". Alessio Calivi, musicista e cantante originario della provincia di Reggio Calabria, è autore, per diversi anni, di un originale alternative rock, maturato grazie ad una lunga esperienza in diverse band, fin dai quattordici anni. Nel 2010 esce il suo primo lavoro da solista, l'autoprodotto "Forme e stati", all'interno del quale suona tutti gli strumenti, eccetto la batteria. Il disco riceve ottime critiche. Trasferitosi a Milano, dove ottiene il diploma all'Accademia del Suono, milita in diverse band (Violet View, Miavagadilania). Nel 2013 inizia una lunga collaborazione con gli Other Voices, partecipando alla realizzazione del disco "A Way Back" (registrato in parte nei leggendari Parr Street Studios di Liverpool) ed esibendosi con loro in Italia e all'estero. Nel 2015 esce per l'etichetta ManitaLab il suo secondo disco da solista, "Sirene vetri urla e paperelle", il cui tour di presentazione l'ha visto partecipare a numerosi festival, aprendo i live di Verdena, Soft Moon e di Stuart Braithwaite dei Mogwai. Con il progetto Kim Ree Heena, Alessio Calivi punta esclusivamente su sonorità elettroniche, che viaggiano in accordo con gli affascinanti visual di Noil Klune. Immagini astratte e distopiche che seguono i ritmi e le sperimentazioni della musica, per un progetto votato alla ricerca sonora. Il concerto al Caffè Letteraio, il cui inizio è previsto per le ore 22:30, sarà ad ingresso libero. Il tour invernale di Kim Ree Heena proseguirà poi a partire da subito dopo Capodanno, per una serie di altre date lungo tutto il mese di gennaio. UFFICIO STAMPA Associazione Culturale Fata Morgana