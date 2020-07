Musart: torna il concerto all'alba

Il Musart 2020 quest'anno non ha potuto portare le sue note in piazza della Santissima Annunziata. Del ricco programma un solo concerto è stato confermato: il concerto all'alba. Quest'anno ad accompagnare il sorgere del sole sarà Rita Marcotulli: nome eccellente del pianismo internazionale, jazz e non solo.

L’intimità della sua musica, la profondità e gli arrangiamenti delicati che amplificano la carica emotiva, consentono a Rita Marcotulli di spaziare e di cercare interconnessioni con altre forme artistiche, letterarie, visive e specialmente cinematografiche: colonne sonore di successo che le hanno portato riconoscimenti come il Ciak d’oro nel 2010, il Nastro d’argento alla migliore colonna sonora nello stesso anno, il David di Donatello come miglior musicista nel 2011.

Il suo concerto all’alba sarà un racconto attraverso le note. Un viaggio immaginario che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo, dalla tradizione brasiliana a quelle africana e indiana.

Composizioni originali, alcune suggerite dalle emozioni del momento, con una buona dose di improvvisazione. Il repertorio strizza l’occhio alla settima arte - con brani come “L’amore fugge” ispirato al capolavoro “Nanà” di Jean Renoir, l’omaggio al personaggio Antoine Doinel di Francois Truffaut e quello a “Che cosa sono le nuvole?!” di Pier Paolo Pasolini - non mancano riferimenti alla letteratura - Guimaraes Rosa e a grandi colleghi scomparsi – Pino Daniele. E ancora, standard e nuovi brani.

Formatasi al Conservatorio di Santa Cecilia, Rita Marcotulli ha suonato, tra gli altri, con Chet Baker, Joe Lovano, Marilyn Mazur, Michel Portal, Enrico Rava, Aldo Romano, Kenny Wheeler e Norma Winstone. Ha accompagnato Dewey Redman in tutti i suoi ultimi concerti, lunga e proficua anche la collaborazione con Billy Cobham.

L’evento è prodotto da associazione culturale Musart in co-organizzazione con Istituto degli Innocenti, nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

I biglietti – posto unico 15 euro – sono disponibili nei punti Box Office Toscana (tel. 055.210804) e online su TicketOne (tel. 892.101).