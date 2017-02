Music contest al Tasso Hostel Florence

Il 31 marzo 2017 si svolgerà presso il Tasso Hostel l'evento organizzato dagli allievi del Master in Management degli Eventi dello Spettacolo di Palazzo Spinelli Istituto per l'Arte e il Restauro: OMG Oh My Groove - Music Contest. Durante la serata si esibiranno i 5 artisti (band/solisti) vincitori della prima selezione, effettuata attraverso i like su Facebook e il voto di una giuria di merito. Gli artisti potranno inviare la candidatura a partire dal 6 febbraio 2017 fino al 28 febbraio 2017. La sera del 31 marzo gni artista avrà 15 minuti di tempo per esibirsi, dopodiché sarà decretato il vincitore, votato dal pubblico attraverso delle cartoline consegnate all'entrata. Il vincitore sarà protagonista di un'intervista su Riot Van e sarà ospite di Novaradio Città Futura, dove verrà anche mandato in onda un suo brano. Per candidarsi visitare il sito www.omgmusicontest.wixsite.com/omgmusic o contattare tramite mail all'indirizzo omgmusicontest@gmail.com