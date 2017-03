8 marzo al museo degli Innocenti, tutte le iniziative per le donne

Visite guidate gratuite al Museo degli Innocenti, aperitivo speciale al Caffè del Verone e un’eccezionale mostra di dipinti in Biblioteca: mercoledì 8 marzo l’Istituto degli Innocenti celebra la Festa internazionale della donna con tante iniziative dedicate.

Per tutto il pomeriggio a partire dalle 16.30 sarà possibile prendere parte a una delle visite guidate del Museo degli Innocenti in tema “Madri, figlie, balie”, uno speciale percorso dedicato al ruolo delle donne nella storia dell’Istituto degli Innocenti. Per l’occasione, le donne non pagheranno il prezzo della visita guidata, ma solo il costo del biglietto. Partenze ogni mezz’ora, ultimo giro alle 18.30.

Il tour esplora fa tappa nel “refettorio delle bambine”, di fronte allo splendido affresco seicentesco di Bernardino Poccetti per un approfondimento storico e uno spaccato di vita quotidiana nell’antico Ospedale. Al primo piano del Museo, nel Coretto delle balie, sarà invece possibile osservare da vicino le riproduzioni di due abiti ottocenteschi elaborati dagli studenti del Polimoda in collaborazione con la Fondazione Ferragamo e donati all’Istituto degli Innocenti per arricchire la sua collezione permanente. Gli abiti riproducono le vesti di una balia asciutta e di una balia da latte, avvicinandosi anche ai tessuti usati all’epoca.

Dopo la visita al Museo appuntamento al Caffè del Verone, per un aperitivo con magnifica vista sulla città, offerto a un prezzo speciale per le donne, dalle 18.30 alle 20.30.

Infine, dall’8 al 10 marzo, la Biblioteca Innocenti Library A.C. Moro, specializzata in diritti dei bambini, ospiterà la mostra “Women”, 10 dipinti di volti femminili di Anna Vestri. L’esposizione comprende anche alcuni volumi della Biblioteca sul tema dei diritti delle donne. Artista polivalente, Anna Vestri collabora con l’Istituto degli Innocenti e ha sviluppato un progressivo interesse nei confronti dell’immagine della donna. “Con i suoi dipinti – commenta la storica dell’arte Marilena Mosco – Anna Vestri lavora in difesa dell’inviolabilità della persona e del diritto di vivere senza conflitto tra i sessi”.