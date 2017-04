Musei civici aperti il Primo Maggio

Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, i musei civici fiorentini saranno tutti regolarmente aperti (tranne il museo Bardini e il museo Bartali). Il museo di Palazzo Vecchio osserverà l’orario primaverile con apertura 9-23. Aperta anche la Torre di Arnolfo.



Al museo Novecento, aperto in orario 11-20, è ancora in corso la mostra “Visioni dal Nord. Pittura estone dalla collezione Enn Kunila 1910 – 1940”, che chiude il 21 maggio.

A Santa Maria Novella (aperta in orario 9-19) ci sarà l’occasione di visitare i nuovi spazi museali aggiunti recentemente grazie all’ampliamento del museo dopo il trasferimento dell’ex caserma dei carabinieri: il chiostro grande, il dormitorio settentrionale e la cappella del Papa. Aperti anche Cappella Brancacci, Fondazione Salvatore Romano e museo del Bigallo.