Primo Maggio: i musei statali aperti per la festa dei lavoratori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

A Firenze, i musei statali del Polo della Toscana sono aperti il 1 maggio a differenza di quanto riportato da qualche agenzia, a Firenze ci sono musei statali che saranno aperti il 1 maggio.

Si tratta dei musei fiorentini che, a seguito della riforma "Franceschini", fanno parte del Polo Museale della Toscana. Monumenti e collezioni d'arte straordinari, di cui si parla troppo poco, che meritano di essere scoperti o riscoperti. Capofila è il bellissimo Museo di San Marco, ex convento domenicano voluto da Cosimo de' Medici, che, in un'autentica atmosfera di primo Quattrocento, vanta la più grande collezione al mondo di opere di Beato Angelico, fra cui i celebri affreschi nelle celle del dormitorio, con la meravigliosa Annunciazione. Senza dimenticare l'Ultima Cena del Ghirlandaio, il chiostro e la biblioteca monumentale. A pochi passi dal Museo di San Marco, due capolavori del Rinascimento: l'Ultima Cena affrescata da Andrea del Castagno nel Cenacolo di Sant'Apollonia e il ciclo con le Storie del Battista, illustrate da Andrea del Sarto nel Chiostro dello Scalzo.

A cinque minuti da Piazza San Marco, il Museo Archeologico Nazionale, fra i più importanti d'Italia, è famoso per le sue collezioni egizie, greco-romane ed etrusche. Da pochi giorni, è rientrata la famosa Chimera d'Arezzo, scultura etrusca in bronzo, simbolo del museo. In direzione Stadio si trova il Cenacolo di San Salvi, con la strepitosa Ultima Cena affrescata da Andrea del Sarto e alcune opere di Plautilla Nelli, la prima donna artista di Firenze.

Infine, per chi ama l'arte, la storia e il verde dei parchi storici, niente di meglio delle Ville medicee di Castello e Petraia, entrate a far parte del Patrimonio universale dell'UNESCO.

Per giorno di chiusura settimanale porte serrate a Uffizi, Accademia, Bargello e Palazzo Pitti.

ORARI DI APERTURA 1 maggio 2017 Museo di San Marco (tel. 055 2388608): 8,15 - 16,20; Euro 4 Cenacolo di Sant'Apollonia (tel. 055 2388608): 8,15 - 13,50; gratuito Chiostro dello Scalzo (tel. 055 2388626): 8,15 - 13,50; gratuito Museo Archeologico Nazionale (tel. 055 23575): 8,30 - 13.15; Euro 4 Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi (tel. 055 2388603): 8,15 - 13,50; gratuito Giardino della Villa di Castello (tel. 055 452691): 8,30 -13,00; gratuito Villa medicea della Petraia (tel. 055 452691): Villa 8,30 - 17,40; Giardino 8,30 - 17,30; gratuito http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/21/news/334/1maggioalmuseo-le-aperture-del-polo-museale