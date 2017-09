Una giornata alla scoperta del latte, torna il Mukki Day

In questa edizione del Mukki Day lo stabilimento è pronto ad aprire le sue porte per offrirvi una giornata indimenticabile a base di giochi e laboratori creativi per far divertire e stimolare la curiosità di grandi e bambini. Sarà inoltre possibile assistere alle dimostrazioni di mungitura dal vivo, oltre che partecipare alle visite guidate agli impianti, per scoprire tutta la bontà e la genuinità del mondo Mukki.

Sarà possibile provare i rodotti Mukki a partire dal latte e dallo yogurt selezione Mugello per passare alla panna montata, fino all'Easy gelato, nelle sue varianti di gusti.

Numerosi gli stand e le attività a cui partecipare, tra cui:

La Stalla

Con le mucche del Mugello e i loro vitellini. Si potrà toccarli e assistere alla mungitura, per scoprire come e dove inizia il viaggio del buon latte Mukki.

La Latteria

Dove sarà possibile gustare i prodotti fatti esclusivamente con latte 100% Toscano e Selezione Mugello.

Junior Mukki Chef

Corsi di cucina per bambini (5-7 e 8-10 anni). Sarà possibile prenotare l'accesso al corso direttamente il 10 settembre all'apposito stand. I corsi avranno una durata di 20 minuti ciascuno.

MukkiLab

Un’occasione per imparare tutto sulla qualità del latte e il suo percorso dalla fattoria allo stabilimento.

Mukki Bar

Pronto a servire il Mukkappuccino preparato col Latte Selezione Mugello, il Easy Gelato e la panna montata.

Le visite allo stabilimento

Lo stabilimento Mukki di via dell’Olmatello è uno dei più innovativi d’Europa. Il Mukki Day sarà anche un’occasione speciale per scoprire tutto sulle tecnologie che ci permettono di avere ogni giorno un latte buono e controllato. Inoltre sarà possibile vedere alcuni elementi del Museo del latte, per ripercorrere, grazie ad oggetti e foto storiche, la vita della Centrale dai primi del ‘900 ad oggi.

Potrete prenotare la visita il 10 settembre direttamente all’Info Point. La durata della visita è di circa 20 minuti per gruppi di 50 persone. Il numero di visite per motivi organizzativi sarà limitato alle effettive disponibilità di posto ma sarà possibile prenotare per il sabato successivo.

Come ogni anno, sarà presente la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, con la quale intratteniamo, da oltre 15 anni, uno speciale rapporto di amicizia del quale siamo particolarmente orgogliosi.

Inoltre, quest'anno saranno presenti anche gli amici della Fondazione Dynamo, con i progetti: Dynamo Camp e Oasi Dynamo.

INFO UTILI PER RAGGIUNGERE LA FESTA

Considerata la grande affluenza di visitatori alle scorse edizioni del Mukki Day, anche quest'anno è stata predisposta un'area parcheggio presso la Mercafir in aggiunta a quelle già presenti nei pressi dello stabilimento.

Inoltre vi ricordiamo che nelle vicinanze sarà previsto un servizio navetta gratuito che vi porterà direttamente al Mukki Day.