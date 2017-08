Mugello, alla scoperta di borghi abbandonati ed in parte ritrovati

Proseguono le domeniche rivolte agli escursionisti e amanti della natura organizzate da Trekking Mugello. Domenica 13 agosto un tour tra i borghi abbandonati presenti nel territorio montuoso vicino a Firenzuola, passando per Pieve di Camaggiore, la Canovetta, Monte la Pozza, la Torta e infine le Campore.

Cosa è successo ai villaggi dell’interno? Qual è la loro storia? Come mai hanno subito l’abbandono e rimangono ad oggi disabitati? A queste domande risponderà la guida ambientale Rocco Penazzi che scorterà i partecipanti tra gli antichi borghi di Brento Sanico, Castiglioncello e altri ancora poco conosciuti o in parte dimenticati, sorti nelle vicinanze del fiume Santerno.



Appuntamento alle ore 9.00 alla Pieve di Camaggiore.



Difficoltà media - sconsigliato a camminatori non allenati.



Indispensabili scarpe da trekking.

Pranzo al sacco.

I partecipanti al rientro potranno godersi in libertà una giornata al fiume Santerno.



Percorso circa 10km

Dislivello 400 metri



Costo - 10.00€ per i soci

13.00€ non soci



Numero minimo di partecipanti 10 - massimo 20

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398127890, Ilaria

Oppure scrivere a info@trekkingmugello.com