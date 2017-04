"Mugello da Fiaba": torna a Borgo San Lorenzo il festival dei bambini

Da martedì 9 a domenica 14 maggio Villa Pecori Giraldi, a Borgo San Lorenzo, prende il via "Mugello da Fiaba" il Festival per bambini e ragazzi che quest'anno avrà per tema "Gli animali nelle fiabe".

Il Festival si apre quest'anno martedì 9 maggio con un'inaugurazione (alle ore 10:00) dedicata alle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria e superiore di Borgo San Lorenzo e del Mugello, e con il via ufficiale al “Fuoriclasse” attività educative gratuite di tipo laboratoriale che proseguiranno fino al venerdì che quest'anno hanno già raggiunto il “tutto esaurito ben prima dell'inizio dell'evento. Una grande soddisfazione per questa iniziativa che vedrà, solo nei laboratori, la partecipazione di oltre 900 alunni, grazie all'importante sinergia con le scuole del territorio e con la partecipazione attiva dell'Istituto Superiore "Chino Chini" di Borgo San Lorenzo.

Il Festival, iniziativa dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Borgo San Lorenzo, giunge nel 2017 alla sua terza edizione, ancora più ricca e articolata, e con una durata maggiore rispetto agli anni precedenti: un impegno ancora più grande per gli organizzatori, primi fra tutti i volontari della ProLoco di Borgo San Lorenzo, che vengono però ripagati dalla soddisfazione dei tanti partecipanti (l'anno scorso sono stati ben 30.000).

Insomma, anche per il 2017 "Mugello da Fiaba" propone tante novità e iniziative, in un'edizione più lunga e più densa di eventi, sempre comunque ad ingresso gratuito!

Mugello da Fiaba è un Festival per bambini e ragazzi del Comune di Borgo San Lorenzo organizzato dalla ProLoco di Borgo San Lorenzo con la direzione artistica di Serena Pinzani, autrice dell’omonimo libro di fiabe da cui il festival prende il nome, con la collaborazione del Centro di Riuso Creativo - ReMida. Il Festival gode del patrocinio della Regione Toscana, del Consiglio Regionale Toscano, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della Città Metropolitana di Firenze, e del sostegno di Mukki, Fondazione Cassa di Risparmio, Toscana Energia, Mediolanum, Fila, Caf, Banco Fiorentino, River Auto, Estote Misericordia, Centro Commerciale Naturale Borgo San Lorenzo, Assiboni, Fasep, Parigieoltre, Kartidea, Rotary Club Mugello, Lyons Club Mugello, Avis Borgo San Lorenzo.