Mr. Blues in concerto al Teatro del Borgo

Negli anni '70 i Mr. Blues erano una delle band più gettonate dell'epoca, presenti in molte manifestazioni di piazza dell'estate fiorentina, di tutta la Toscana e non solo, attraendo un folto pubblico con il ritmo travolgente del suo blues. Oggi l'attività dei Mr. Blues ha assunto una dimensione più underground, prediligendo le cantine per continuare a dar voce alla suo mitico sound. E' quindi con grande piacere che il Teatro del Borgo ospita sul suo palco un nuovo esaltante concerto di questa mitica band. Amanti del blues non potete mancare! Formazione della band: Santino: voce e harmonica; Millo: chitarra; Mc Poldo: batteria; Franco: basso; Piero: pianoforte e tastiere Prenotazione gradita, via e-mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it o con un sms al 320 0371496 o 338 3533674