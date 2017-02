Quale Arte? Mostra personale di Angelo Brancato a cura di Gaetano Terrana 10-24 febbraio 2017 Opening venerdì 10 febbraio ore 17.00 Dal 10 al 24 febbraio lo spazio curatoriale Simultanea Spazi d'Arte, ideato e diretto da Roberta Fiorini e Daniela Pronestì, presenta la mostra dell'artista Angelo Brancato (1974) a cura di Gaetano Terrana. Di origini siciliane, da anni ormai Brancato vive ed opera a Firenze. Talento precoce, inizia a disegnare fin da bambino, riuscendo a mantere intatta negli anni la stessa immediatezza espressiva dell'infanzia. Una spontaneità a tratti selvaggia e certamente priva di un rigore logico; una pulsione interiore che invade lo spazio con un gesto deciso, instintivo, per niente interessato alle tendenze dell'arte attuale. Brancato è alla continua ricerca di un'espressione assoluta: i suoi paesaggi tracciano un movimento continuo, un vortice di colori che, con la loro intensità quasi allucinata, risucchiano lo sguardo dell'osservatore e spingono l'idea stessa di paesaggio ai limiti dell'astrazione. I ritratti raccontano invece di una società prigioniera del pensiero individuale, dispersa, disorientata, sempre alla ricerca del proprio equilibrio. Nonostante il mondo sia convinto di correre velocemente ed essere all'avanguardia - afferma l'artista - non sa che in questo preciso istante si trova agli antipodi del tempo. Parole da cui si evince una visione lucida e implacabile dell'uomo contemporaneo, del suo delirio di onnipotenza destinato a tradursi - sembra dirci Brancato - in amara disillusione (Gaetano Terrana). Simultanea Spazi d'Arte Spazio curatoriale, Ass. artistico - culturale, via San Zanobi 45 rosso, Firenze Fb: Simultanea Spazi d'Arte e Simultanea Spazi d'Arte (Official English and Spanish) Sito web: simultaneaspazidarte.blogspot.com Twitter: ArteSimultanea Mail: simultaneaspazidarte@gmail.com danielapronesti@hotmail.com rob.fior5@yahoo.it