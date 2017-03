"Open gallery" alla Galleria d'Arte Puzzle

La Galleria d'Arte Puzzle riapre le porte agli artisti e lo fa con l'OPEN GALLERY La filosofia dell' "Open Gallery" è quella di aprire a tutti gli artisti giovani emergenti che per 30 giorni esporranno fra le mura della Galleria gratuitamente. La mostra sarà così strutturata: Piazza Tavanti: Street Art & Urban Photos Salotto: Arte Classica Superpila: Accademia delle Belle Arti È la prima volta che una galleria ufficiale apre gratuitamente a tutti i giovani emergenti accogliendo tutto il panorama artistico fiorentino che altrimenti rimarrebbe fuori dai circuiti "normali". Dietro all'Open Gallery c'è la voglia di ritrovare il senso del gruppo e il bisogno di creare interazioni e contaminazioni altrimenti difficili da ottenere. Interazione per un evoluzione artistica, condivisione per ricreare un gruppo che la società moderna tende a sfilacciare. L'Open Gallery diventerà un Format che verrà riproposto tutti gli anni in modo da mantenere vivo il pensiero con cui questa galleria dal 2013 è nata. Ricerca e condivisione per un'evoluzione continua. Durante il periodo espositivo verranno organizzati eventi collaterali per avvicinare il pubblico a tutto il nuovo che avanza. Per info: Matteo Castellani 3392006958 Galleria d'Arte Puzzle Via Tavanti 19/a - Firenze www.puzzlefirenze.it info@puzzlefirenze.it