Agrikulturae dell'8 aprile - mostra fotografica di Sebastiao Salgado

Mercato Contadino AGRIKULTURAE Laboratorio agricolo-culturale per un'altra economia possibile: Sostenibile, Sobria e Solidale SABATO 8 aprile 2017 Nel piazzale e in biblioteca vendita di produzioni locali di qualità, animazione e convivialità Cosa si fa: ore 9.00-14.00 Vendita di pane, pasta, olio, vino, verdure, conserve, miele, marmellate e formaggi della nostra terra e prodotti ecologici per la casa e per il corpo. ore10:30 Terzo piano della biblioteca: Inaugurazione della mostra fotografica "TERRA" di SEBASTIÃO SALGADO a cura di alcuni partecipanti del comitato Mondeggi Bene Comune che hanno visitato accampamenti MST in Brasile, negli stati di São Paulo e Paraná Mostra fotografica dedicata al movimento popolare brasilano dei contadini Senza Terra. Il 17 aprile del 1996 più di 1500 contadini del movimento brasiliano dei Sem Terra occuparono una strada statale nei pressi del paese di Eldorado dos Caràjas nella stato del Pará per protestare contro il ritardo del governo federale nell'attribuire alle loro famiglie un latifondo che da mesi stavano occupando. Il comando della polizia militare del Pará inviò sul posto delle truppe armate di fucili e mitragliatrici , circondarono i manifestanti e aprirono il fuoco sulla folla uccidendo 19 contadini e lasciandone feriti 57. Questo atto repressivo , il più sanguinoso subito dai Sem Terra nella loro lunga storia di lotta per la riforma agraria popolare in Brasile, provocò rabbia indignazione in tutto il mondo. Il movimento fu raggiunto da una forte ondata di solidarietà interna e internazionale. Il fotografo di fama internazionale Sebastião Salgado dedicò e regalò all'MST un reportage fotografico dal grande impatto emotivo. La mostra "TERRA" fu esposta nell'aprile del 1997, in occasione del primo anniversario della strage di Eldorado, in 200 città del mondo tra cui Roma . In seguto diventò anche un libro con l'introduzione dello scrittore José Saramago e i versi di Chico Buarque. I diritti di questa mostra che Salgado ha donato all'MST sono stati utilizzati per la realizzazione della scuola Internazionale Florestan Fernandez nello stato di San Paolo. La Via Campesina ha indetto per il 17 aprile di ogni anno la giornata dell'agricoltura contadina. LA MOSTRA RESTERÀ IN BIBLIOTECA PER CIRCA UNA SETTIMANA ed inoltre: "Scambisti per caso" (quello che non serve più a noi può servire a qualcun altro) - SOLO SE NON PIOVE. ore 13.00 Pranzo condiviso a Rifiuti Zero: porta da casa piatto, posate, bicchiere e qualcosa da condividere a tavola. Ci rivediamo: Sabato 13 maggio 2017 ore 9.00 - 14.00

